الجالية المصرية بجنوب إفريقيا تؤازر الأهلي قبل مباراة صن داونز

حرص بعض أعضاء الجالية المصرية وجماهير من جنوب إفريقيا على ارتداء قميص الأهلي، وحمل لافتة «نحن نثق في النسر شكرا».. وذلك قبل مغادرة الفريق فندق الإقامة في مدينة بريتوريا.





وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبي؛ لخوض مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة.



