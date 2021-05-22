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الأحد.. أسامة كمال يعود لتقديم "90 دقيقة" بحلقة خاصة عن فلسطين

السبت 22/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يعود الإعلامي أسامة كمال، للظهور بعد إجازة عيد الفطر، يوم الأحد المقبل عبر برنامج "90 دقيقة". على شاشة "المحور" في تمام العاشرة مساء.



ويقدم الإعلامي أسامة كمال، حلقة خاصة عن فلسطين، بعد تفعيل مبادرة وقف إطلاق النار برعاية مصرية، وردود الأفعال الدولية.


كما يسلط الضوء على المبادرة المصرية لإعادة الإعمار، وجهود الشركات المصرية في الصدد ذاته، وتقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

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