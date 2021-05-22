Advertisements
محافظ الإسكندرية ورئيس "قضايا الدولة" يفتتحان مقر الهيئة الجديد (صور)
السبت 22/مايو/2021 - 01:58 م
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
افتتح اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالإسكندرية، يأتي هذا في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة للهيئة بجميع محافظات الجمهورية علي أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر وتخدم المواطنين.
وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بافتتاح صرح قضائي جديد في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ لهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية وهي هيئة قضايا الدولة لتخدم العديد من الأهالي وتعمل على حل الكثير من القضايا التي تختص بالدفاع عن حقوق الدولة منذ ما يقرب من ١٥٠ عام، حيث تم إنشائها عام١٨٧٥م.
شهد الافتتاح، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، المستشار جميل الجمل رئيس قطاع غرب الدلتا، المستشار محمد البراوي رئيس قطاع وسط الدلتا ثان، المستشار إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، المستشار مرزوقة إسماعيل نائب رئيس الهيئة رئيس فرع إسكندرية اول، والمستشار مني الملحي نائب رئيس الهيئة رئيس فرع إسكندرية ثان.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements