محافظ الإسكندرية ورئيس "قضايا الدولة" يفتتحان مقر الهيئة الجديد (صور)

افتتح اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالإسكندرية، يأتي هذا في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة للهيئة بجميع محافظات الجمهورية علي أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تواكب العصر وتخدم المواطنين.





وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بافتتاح صرح قضائي جديد في عروس البحر الأبيض المتوسط؛ لهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية وهي هيئة قضايا الدولة لتخدم العديد من الأهالي وتعمل على حل الكثير من القضايا التي تختص بالدفاع عن حقوق الدولة منذ ما يقرب من ١٥٠ عام، حيث تم إنشائها عام١٨٧٥م.



