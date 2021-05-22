ينطلق غدا.. كل ما تريد معرفته عن الاختبار التجريبي الثاني للثانوية



خلال الساعات المقبلة، تبدأ وزارة التربية والتعليم إجراءات الاختبار التجريبي الثاني للثانوية العامة، وذلك لتجربة منظومة الامتحانات الإلكترونية وتفادي أية أزمات في امتحانات يونيو المقبل.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الاختبار التجريبي الثاني للثانوية العامة:



- الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، سيكون غدا 23 مايو الجارى.



- يعقد الاختبار التجريبي الثاني على مدار 3 أيام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.



- الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.



- الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.



- الامتحانات التجريبية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، وتعقد بدون درجات.





- الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية الاختيارية التي تقيس مدى فهم الطالب لمخرجات العملية التعليمية ولا تقيس الحفظ والتلقين.



- يؤدي طلاب الثانوية العامة الأحد الامتحان التجريبي الثاني في مواد اللغة العربية من الساعة 10: 11 صباحا. واللغة الانجليزية من الساعة 11:30 إلي 12 ظهرا. واللغة الثانية من 12:30 إلي 1 ظهرا.



- سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم تطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.





- سيتم تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.



- امتحانات مايو التجريبية ستكون عبارة عن عدد من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية شهر مارس.