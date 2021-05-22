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مانكوبا مانكيثي يعلن عن تشكيل صن داونز أمام الأهلي

السبت 22/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن مانكوبا مانكيثي المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي :-

أونيانجو - ناساتشيمنتو - ليبوسا - كوتزي - مورينا - موديبا - جالي - ميكهولس - زواني - سيرينو - تشالولوي.


وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي جرت  على ستاد السلام بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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