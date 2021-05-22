مانكوبا مانكيثي يعلن عن تشكيل صن داونز أمام الأهلي

أعلن مانكوبا مانكيثي المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي :-





أونيانجو - ناساتشيمنتو - ليبوسا - كوتزي - مورينا - موديبا - جالي - ميكهولس - زواني - سيرينو - تشالولوي.









وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي جرت على ستاد السلام بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



