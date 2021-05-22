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مصادر لبنانية: حريق في مرفأ بيروت

السبت 22/مايو/2021 - 02:08 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر لبنانية، اليوم السبت،عن حريق في مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

 كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

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مصادر لبنانية مرفأ بيروت لبنان حريق

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