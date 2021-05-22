بالصور.. "طلعت مصطفى" توقع عقود رعاية منتخب مصر للمصارعة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود رعاية لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة (رجال وسيدات) المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمقدمة من مجموعة طلعت مصطفى.





وقدمت مجموعة طلعت مصطفى عقود الرعاية لتشمل عدد من اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو وهم ( محمد مصطفي – ضياء جودة – عمرو رضا – هيثم فهمي - إيناس خورشيد )، بعد أن قامت سابقاً شركة روابط والبنك الأهلي برعاية اللاعب كيشو واللاعبة سمر حمزة ، واللاعب عبد اللطيف منيع مع شركة وادي دجلة .





وأكد الوزير أن النتائج الطيبة للرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية خلال الفترة الحالية وضعت الرياضة المصرية على طريق العالمية متصدرة بذلك المشهد سواء على مستوى نتائج المنتخبات والبعثات وكذلك على مستوى استضافة مصر لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية .





ولفت " صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة بذلك تكون قد وفرت رعاة لكل لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية والتي بمقتضاهها ستقدم الرعاة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل لأولمبياد طوكيو ، بالإضافة إلى برنامج الدعم المقدم للمنتخبات بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية .





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى دور الدولة المستمر لدعم أبطاله ولاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وتذليل كافة العقبات أمام لاعبي المنتخبات وبخاصة المؤهلين لأولمبياد طوكيو لتحقيق ميداليات لمصر .





من جانبه وجه اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي الدعم الدائم لرياضة المصارعة في ظل جائحة كورونا ، قائلا " أننا في أزهي عصور الدعم للمصارعة بدعم ورعاية وتلبية كافة مطالبنا ، ونعد بميدالية أولمبية أن شاء الله " .





كانت تلك المراسم بحضور اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ، لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة ، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة ، الدكتور محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة .







