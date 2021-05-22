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لرجيم صحي.. طريقة عمل ساندويش التيركي بالخضار

السبت 22/مايو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية طريقة عمل ساندويش التيركي بالخضار للحصول على جسم ممشوق وقوام مثالي ولعمل رجيم صحي:

المقادير
- توست : 4 شرائح
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة
- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة
- التيركي المدخن : 8 شرائح
- صلصة الرانش الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة
- خس : نصف كوب
- طماطم : 1 حبة
- البصل : 1 حبة

طريقة التحضير
اخلطي المايونيز مع صلصة الرانش وبودرة الثوم في طبق.
وزعي المزيج على شرائح التوست.
وزعي التيركي والخس والطماطم والبصل.
قدمي الساندويش بارد أو حمصيه بالجريل حسب الرغبة.

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