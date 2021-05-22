البرلمان العربي يشيد بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها اليوم السبت، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي وأعضاء هيئة المكتب، والذي جاء عقب الجلسة الطارئة التي خُصصت لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره للجهود المصرية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي أفضت إلى التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار والتي تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وسعيها الحثيث من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع،

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره للجهود المصرية المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي أفضت إلى التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار والتي تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وسعيها الحثيث من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع، بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.



