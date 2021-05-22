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عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 
محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من:
علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

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