أخطاء شائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها

إليكِ في السطور التالية بعض الأخطاء الشائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها، حيث يجب عليك معرفتها لكي لا تكرريها والحصول على قوه مذاقها جيد:





- احرصي دائماً عند شراء القهوة أن تكون طازجة ومن المحال الموثوقة جداً بأنها تبيع القهوة طازجة.

- عدم معرفتك بكمية الكافيين.

- لا بدّ من تحضير القهوة لمدة أكثر من 4 دقائق حتى لا يفسد طعمها.

- احرصي أيضاً عند القيام بإعداد القهوة أن تكون ركوة القهوة نظيفة.

- لا تشربي القهوة مع السكر والحليب فهو يفسد طعمها.