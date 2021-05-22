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أخطاء شائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها
السبت 22/مايو/2021 - 02:11 م
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إليكِ في السطور التالية بعض الأخطاء الشائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها، حيث يجب عليك معرفتها لكي لا تكرريها والحصول على قوه مذاقها جيد:
- احرصي دائماً عند شراء القهوة أن تكون طازجة ومن المحال الموثوقة جداً بأنها تبيع القهوة طازجة.
- عدم معرفتك بكمية الكافيين.
- لا بدّ من تحضير القهوة لمدة أكثر من 4 دقائق حتى لا يفسد طعمها.
- احرصي أيضاً عند القيام بإعداد القهوة أن تكون ركوة القهوة نظيفة.
- لا تشربي القهوة مع السكر والحليب فهو يفسد طعمها.
- لا تحتفظي بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر لأنها تكون قد فقدت مذاقها.
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