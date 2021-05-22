Advertisements

أخطاء شائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها

السبت 22/مايو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
إليكِ في السطور التالية بعض الأخطاء الشائعة في إعداد القهوة تفسد مذاقها، حيث يجب عليك معرفتها لكي لا تكرريها والحصول على قوه مذاقها جيد:

- احرصي دائماً عند شراء القهوة أن تكون طازجة ومن المحال الموثوقة جداً بأنها تبيع القهوة طازجة.
- عدم معرفتك بكمية الكافيين.
- لا بدّ من تحضير القهوة لمدة أكثر من 4 دقائق حتى لا يفسد طعمها.
- احرصي أيضاً عند القيام بإعداد القهوة أن تكون ركوة القهوة نظيفة.
- لا تشربي القهوة مع السكر والحليب فهو يفسد طعمها.
- لا تحتفظي بالقهوة لفترة تزيد عن الشهر لأنها تكون قد فقدت مذاقها.

أخبار تهمك

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مانكوبا مانكيثي يعلن عن تشكيل صن داونز أمام الأهلي

منذ 36 دقيقة

بعد وفاة سمير غانم.. حقيقة انتشار مرض الفطر الأسود في مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ 33 دقيقة

عاجل- ميسي يقرر البقاء في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب اتحاد الكرة ويطلب تنفيذ اللوائح في مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:08 م

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

11:29 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

12:33 م

مانكوبا مانكيثي يعلن عن تشكيل صن داونز أمام الأهلي

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله