ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 11.14 %

ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين في بيان أن إنتاج البلاد من الفحم الخام ارتفع بنسبة 11.14 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 1.29 مليار طن.





وبحسب "الألمانية"، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين خلال الفترة من يناير وأبريل الماضيين بواقع 12.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ليصل متوسط النمو السنوي لإنتاج الفحم خلال العامين الماضيين إلى 6.1 في المائة.





وأضافت الهيئة أن الصين قامت باستيراد 90.13 مليون طن من الفحم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، بانخفاض 28.8 في المائة على أساس سنوي.



