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ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 11.14 %

السبت 22/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
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ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين في بيان أن إنتاج البلاد من الفحم الخام ارتفع بنسبة 11.14 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 1.29 مليار طن.

وبحسب "الألمانية"، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين خلال الفترة من يناير وأبريل الماضيين بواقع 12.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ليصل متوسط النمو السنوي لإنتاج الفحم خلال العامين الماضيين إلى 6.1 في المائة.

وأضافت الهيئة أن الصين قامت باستيراد 90.13 مليون طن من الفحم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، بانخفاض 28.8 في المائة على أساس سنوي.

كما أشارت إلى أنه في شهر أبريل فقط، انخفض إنتاج الفحم بالصين بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 320 مليون طن.

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