ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 9.2% في أبريل

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية 9.2 في المائة، في (أبريل)، مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود مكافحة كوفيد، وذلك في أكبر قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة في (يونيو).





ووفقا لـ"رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، "إن أحجام المبيعات زادت 42.4 في المائة، عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء فيروس كورونا".





وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة 4.5 في المائة، عن الشهر السابق في (أبريل) وصعودها 36.8 في المائة، على أساس سنوي.





وقال جوناثان أثو، الخبير الإحصائي في المكتب، "مبيعات الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر، وما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعا".





ومبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة حاليا 10.6 في المائة، فوق مستوى (فبراير) 2020، قبل تفشي الجائحة، لكن عديدا من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة جراء الإغلاقات المتكررة التي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية.





إلى ذلك، أظهرت بيانات اتحاد الصناعة البريطاني، ارتفاع الطلب الصناعي في البلاد خلال شهر (مايو) الحالي بأسرع وتيرة له منذ 2017.





وذكر الاتحاد أن أحدث مسح للاتجاهات الصناعية أشار إلى ارتفاع مؤشر الطلبيات إلى 17 نقطة هذا الشهر، مقابل سالب ثماني نقاط في (أبريل) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ (ديسمبر) 2017.

وفي الوقت نفسه استقر مؤشر طلبات التصدير لدى القطاع الصناعي عند مستوى سالب 17 نقطة، كما أظهر المسح نمو كميات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ (ديسمبر) 2018.





وتتوقع شركات التصنيع ارتفاع أسعار الإنتاج بوتيرة سريعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع ارتفاع مؤشر الأسعار إلى 38 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 27 نقطة خلال (أبريل) الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ (يناير) 2018.





إلى ذلك، قال ماكس بلين، المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، "إن البيانات الخاصة بوباء كورونا توضح أن بريطانيا على الطريق الصحيح نحو إعادة الفتح في 21 (يونيو)".



