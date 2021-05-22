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بعد وصول المواد الخامة.. وزيرة الصحة تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم تم عقد اجتماع الخبراء الصينيين المشرفين على عملية تصنيع لقاح كورونا بمصر، بوجود قيادات شركة فاكسيرا، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني، ورئيس هيئة الدواء تامر عصام.

وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الخبراء الصينيين سيقوموا بالبدء في تدريب القوى البشرية اعتبارًا من الغد، وكان من المهم الاجتماع معهم لإعطاء رسالة قوية للخبراء والعاملين بالشركة أن الدولة المصرية مهتمة بتصنيع لقاح كورونا.

واعتبرت وزير الصحة والسكان، أن هذه الخطوة يعقبها خطوات كثيرة لعودة ريادة مصر في تصنيع اللقاحات، موضحة أنه بالأمس تم استقبال 1400 لتر مادة خام استعدادًا لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك كمرحلة أولى، والتي متوقع أن يتم انتاجه خلال من 6-7 أسابيع، وخلال مرحلة الانتاج سيتم استيراد باقي الشحنات تباعًا، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من دراسات الثبات وبعد نقل التكنولوجية سيتم تصنيع المادة الخام للقاح في مصر بدلًا من استيرادها من الخارج.

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