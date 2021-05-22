بعد وصول المواد الخامة.. وزيرة الصحة تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اليوم تم عقد اجتماع الخبراء الصينيين المشرفين على عملية تصنيع لقاح كورونا بمصر، بوجود قيادات شركة فاكسيرا، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني، ورئيس هيئة الدواء تامر عصام.





وأضافت "هالة زايد"، خلال حوارها مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الخبراء الصينيين سيقوموا بالبدء في تدريب القوى البشرية اعتبارًا من الغد، وكان من المهم الاجتماع معهم لإعطاء رسالة قوية للخبراء والعاملين بالشركة أن الدولة المصرية مهتمة بتصنيع لقاح كورونا.



