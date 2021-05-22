نقدم لك عزيزتي قبل السفر والخروج للتنزه في أي مكان لعدة أيام ف فصل الصيف، خطوات تحضير شنط سفر الرحلات الصيفية.





لف الملابس

أفضل طريقة لمنع تجعد الملابس، والاستفادة القصوى من مساحة الشنط.

أقمشة مناسبة لملابس للسفر

يوصى دائماً باختيار الأقمشة المحبوكة والمطاطة لملابس السفر.





وضع الأشياء الثقيلة في القاعدة

احتفظ بالأشياء الأثقل وزناً، مثل: الأحذية والكتب عند نهاية حقيبتك ذات العجلات.





تجنب التعبئة الزائدة أو الناقصة

املأ المساحات الفارغة بأكياس التنظيف الجاف، ومن المهم عدم الإفراط في التعبئة أيضاً، لأن هذه طريقة مؤكدة لإطلاق علامات التجعد ويمكن أن تجعل إعادة حزمها أمراً صعباً.





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