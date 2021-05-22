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وصفات طبيعية للحصول على بشرة مشرقة قبل حفل الزفاف

السبت 22/مايو/2021 - 02:21 م
بشرة العروس
بشرة العروس
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تكثر مشاكل البشرة في فصل الصيف، الأمر الذي يجعل الفتاة تحرص على الاهتمام بها وخاصة قبل الزفاف لتحصل على النتيجة المطلوبة، لذا هناك ماسكات تساعدك على ذلك:

ماسك زيت جوز الهند والعسل

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة عسل صافي

- 2-3 قطرات من زيت اللافندر (بحسب الرغبة)

ضعي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من خلطهما جيدًا، يمكنكِ استخدام آلة رغوة القهوة للتقليب.

ضعي القناع على بشرتكِ لمدة 15- 20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.

يفضل وضع هذا الماسك ليلًا قبل النوم، لفاعلية أكثر.

كرري العملية مرة أو اثنتين أسبوعيًّا، إذ إنّ زيت جوز الهند غنيّ بالدهون المشبّعة التي تغذي وترطّب بشرتكِ من دون جعلها دهنية. كما أنّ لديها خصائص مضادة للميكروبات في حالات الإصابة بحب الشباب والالتهابات الجلدية.

يمتلك العسل أيضًا خصائص قوية مضادة للجراثيم ، كما يرطب البشرة ليعطيها ملمسًا ناعمًا، أما اللافندر العطري فيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويضفي على البشرة عطرًا رائعًا.

ماسك الزبادي والألوفير

- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا (صبار)
- 1/4 كوب زبادي

توضع المكونات على بعضها، واحرصي على أن يكون الصبّار طازجًا.

ضعي الماسك على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء، ثم الفاتر، وجفّفي بشرتكِ بمنشفة ناعمة بلطف.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا، حتى تصبح البشرة رطبة، إذ يساعد جيل الألوفيرا أو الصبّار، في الحدّ من البقع الداكنة بفعل الشمس، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، كما أنّ الزبادي غنيّ بالدهون ويعمل على تغذية وترطيب بشرتك.

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