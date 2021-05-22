Advertisements
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة
السبت 22/مايو/2021 - 02:29 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
تختم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاحد المقبل حيث يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس وتشيلسي نظيره استون فيلا بينما يلتقي ليستر سيتي نظيره توتنهام.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
هاري كين-22
محمد صلاح-22
برونو فيرنانديز-18
سون هيونغ مين-17
كالفيرت-16
باتريك بامفورد-16
أولي واتكينز-14
الكسندر لاكازيتي-13
إيلكاي غوندوغان-13
جيمي فاردي-13
ويلسون-12
كريس وود-12
داني إنغز-12
إيهيناتشو-12
راشفورد-11
ويلفريد زاها-11
ادينسون كافاني-10
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements