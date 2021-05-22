تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة

تختم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاحد المقبل حيث يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس وتشيلسي نظيره استون فيلا بينما يلتقي ليستر سيتي نظيره توتنهام.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:





هاري كين-22

محمد صلاح-22

برونو فيرنانديز-18

سون هيونغ مين-17

كالفيرت-16

باتريك بامفورد-16

أولي واتكينز-14

الكسندر لاكازيتي-13

إيلكاي غوندوغان-13

جيمي فاردي-13

ويلسون-12

كريس وود-12

داني إنغز-12

إيهيناتشو-12

راشفورد-11

ويلفريد زاها-11

ادينسون كافاني-10