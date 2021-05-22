للحامل.. تعرفي على أسباب تورم القدمين في الشهر الثامن

تتورم قدم الحامل في الشهر الثامن، وتبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومن هنا حرصت بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم للقارئات الأسباب التي تؤدي لتورم قدم الحامل في الشهر الثامن وهي تتمثل في التالي:





- زيادة حجم الدم في الجسم بسبب وجود الجنين ونموه المستمر.

- الوقوف الطويل وعدم مراعاة شروط الوقوف السليم.

- ضعف الدورة الدموية في الساقين والأطراف.

- الحمية الغذائية الفقيرة بالبوتاسيوم.

- الحر الشديد في فصل الصيف.

- زيادة استهلاك الكافيين.

- كثرة تناول الملح أي الصوديوم في الطعام مثل المخللات.





وهذه الأسباب تستدعي القلق: