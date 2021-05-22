وزيرة الصحة: "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، جاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، وتوافر كافة الإمكانيات المادية والتقنية لعملية الإنتاج، مشيرة إلى الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية لتصنيع اللقاحات، لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي، حيث إن شركة "فاكسيرا" ستصبح المصنع الرئيسي لشركة "سينوفاك" الصينية في أفريقيا.





كما أكدت دعم الدولة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لمواصلة استثماراتها باعتبارها ذراع الدولة لإنتاج لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى دعم الدولة للشركة بـ 750 مليون جنيه لمواكبة تصنيع اللقاحات، من خلال تطوير معامل الشركة وخطوط الإنتاج سواء بالمقر الرئيسي أو مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.





جاء ذلك أثناء اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مع وفد الخبراء الصينيين لشركة "سينوفاك"، تمهيدًا لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام لتصنيع اللقاحات أمس، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.



