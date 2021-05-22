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موعد مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي

السبت 22/مايو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي وولفرهامبتون غدا الاحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي وولفرهامبتون الدولي بمدينة بيرمنحهام فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٣ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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