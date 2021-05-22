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أستاذ بطب قصر العيني يكشف علاقة الفطر الأسود بكورونا ومدى خطورته (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، إن التهابات الجيوب الأنفية لها أسباب بكتيرية قد تكون فيروسية أو فطريات، منوهًا بأن الفطر الأسود من أخطر الفيروسات التي تصيب الجيوب الأنفية ويمتد إلى العين وقد يتسبب في فقدان الرؤية والحركة وقد يصل الأمر لإزالة العين، وأحيانا يصل للمخ وقد يؤدي لشلل في عضلات الوجه.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن الفطر الأسود مرض موجود منذ فترة طويلة ولكنه زاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضعف المناعة واستخدام بعض الأدوية والأجهزة، وهو يُصيب مرضى الأورام والسكر المتقدم ومن يحصلوا على أدوية مثبطة للمناطة ومرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن هناك رابط بينه وبين الكورونا لكونه الكورونا تضعف المناعة، كما أن الافراط في استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الكورونا أحد الاسباب الرئيسية لظهور مرض الفطر الأسود، إلى جانب استخدام أجهزة التنفس الصناعي دون تعقيمها بين حالة وأخرى بشكل جيد.

وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، أن اكتشاف الفطر الأسود يحتاج لقدر كبير من الشك لدى الطبيب والمريض، حيث أن مشكلة الفطر الأسود في تأخر اكتشافه، ولابد أن يوضع في الحسبان لدى أي مريض مناعته ضعيفة، ومرضى كورونا، ومن أعراضه شعور المريض بأعراض في الأنف وصداع وآلام في عظام الوجه، وآلام في الأسنان العلوية وافرازات تخينة وملونه في الأنف، وفي مرحلة متقدمة يشعر بآلام في العين.

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