أستاذ بطب قصر العيني يكشف علاقة الفطر الأسود بكورونا ومدى خطورته (فيديو)

قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، إن التهابات الجيوب الأنفية لها أسباب بكتيرية قد تكون فيروسية أو فطريات، منوهًا بأن الفطر الأسود من أخطر الفيروسات التي تصيب الجيوب الأنفية ويمتد إلى العين وقد يتسبب في فقدان الرؤية والحركة وقد يصل الأمر لإزالة العين، وأحيانا يصل للمخ وقد يؤدي لشلل في عضلات الوجه.





وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن الفطر الأسود مرض موجود منذ فترة طويلة ولكنه زاد خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضعف المناعة واستخدام بعض الأدوية والأجهزة، وهو يُصيب مرضى الأورام والسكر المتقدم ومن يحصلوا على أدوية مثبطة للمناطة ومرضى الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن هناك رابط بينه وبين الكورونا لكونه الكورونا تضعف المناعة، كما أن الافراط في استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الكورونا أحد الاسباب الرئيسية لظهور مرض الفطر الأسود، إلى جانب استخدام أجهزة التنفس الصناعي دون تعقيمها بين حالة وأخرى بشكل جيد.



