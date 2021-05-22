Advertisements

فرنسا ترصد سلالة متحورة ''مقلقة'' من كورونا

السبت 22/مايو/2021 - 03:07 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
Advertisements

رصدت السلطات الصحية في فرنسا، "متحور" لفيروس كورونا في بوردو، مشيرة إلى إصابة عشرات الأشخاص بهذه الطفرة "النادرة جدا" في منطقة باكالان.

 

وأفادت لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه تم بدء الفحص المكثف للسكان في هذه المنطقة الواقعة شمال العاصمة آكيتاين.

 

وقد دعت السلطات الصحية إلى ترقب "تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 18 عاما في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرنسا فيروس كورونا سلالة جديدة

أخبار تهمك

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة المدير الرياضي لبرشلونة ريال أوفييدو

منذ 34 دقيقة

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ يوم

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي

منذ 34 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك صن داونز

منذ أقل من ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

سمير غانم غالي علينا.. أول تعليق من إلهام شاهين على صورها فى فرح الجونة "خاص"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية بين برشلونة واتليتكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة السعودية" تعلن ... "الفحص الموسع لن يشمل المنازل

"الصحة" تعتزم الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لـ كورونا

المدينة المنورة تجهز 5 آلاف سلة غذائية بالقرى لمواجهة "كورونا"

منظمة الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا في العالم اقترب من المليونين

مخاوف إسرائيلية من ظهور طفرة محلية لكورونا

رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات بالمغرب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي

تعرف على رد فعل يسرا بعد الهجوم عليها بسبب رقصها مع الهضبة

08:46 ص

عاجل- مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

02:08 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

11:29 ص

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

12:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله