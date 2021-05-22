فرنسا ترصد سلالة متحورة ''مقلقة'' من كورونا

رصدت السلطات الصحية في فرنسا، "متحور" لفيروس كورونا في بوردو، مشيرة إلى إصابة عشرات الأشخاص بهذه الطفرة "النادرة جدا" في منطقة باكالان.

وأفادت لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه تم بدء الفحص المكثف للسكان في هذه المنطقة الواقعة شمال العاصمة آكيتاين.

وقد دعت السلطات الصحية إلى ترقب "تطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 18 عاما في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها.