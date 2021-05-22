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عاجل- الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك صن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك صن داونز الجنوب إفريقي.


وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول نفذ أيمن أشرف ضربة ركنية ارتقى عليها ياسر إبراهيم ووضعها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر.


ويتقدم الأهلي على نظيره صن دوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد لوكاس موريبي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف.

خطالوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف.


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