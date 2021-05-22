الجودو يحقق أربع ميداليات في البطولة الأفريقية بالسنغال .. و عبد الله عثمان يختتم المنافسات

تختتم اليوم السبت منافسات لاعبو منتخبنا الوطني للجودو المشارك في البطولة الأفريقية التي تستضيفها العاصمة السنغالية دكار حتي يوم ٢٤ مايو الجاري ، حيث يخوض اللاعب عبد الله عثمان منافسات وزن ٩٠ كيلو جراما ، بعد أن حقق اللاعب محمد علي وزن ٨١ كيلو جراما المركز الثالث و الميدالية البرونزية ، و حقق علي عيد وزن ٧٣ كيلو جراما المركز الثالث أيضا و الميدالية البرونزية ، وكان احمد علي عبد الرحمن وزن ٦٦ كيلو جراما قد فاز بالمركز الأول و الميدالية الذهبية ، وحقق اللاعب يسري سامي المركز الثاني و الميدالية الفضية لوزن ٦٠ كيلو جراما ، ليرفع المنتخب رصيده الي أربع ميداليات بواقع ذهبية و فضية و برونزيتين .





وقد قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الإتحاد المصري للجودو و رئيس الإتحاد الافريقي للسومو المتواجد مع البعثة بأداء اللاعبين المصريين في البطولة حتي الآن رغم قوة المنافسة من دول الشمال الإفريقي ، ولاعبي الدولة المنظمة ، مشيرا إلي أن شباب الجودو المصري يسعون الي صنع تاريخ أفريقي للجودو المصري علي الأراضي السنغالية ، حيث يشارك معظم اللاعبين لأول مرة في البطولة الأفريقية و علي الرغم من ذلك قدموا أداء قويا و مستوي رفيعا و استطاعوا الوقوف علي منصات التتويج