بعد مرور 20 دقيقة.. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف ياسر إبراهيم

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد لوكاس موريبي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وبعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال الفريق الأحمر متقدما بهدف ياسر إبراهيم الذي سجله في الدقيقة 12 من ضربة رأسية.









ويتقدم الأهلي على نظيره صن دوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد لوكاس موريبي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



