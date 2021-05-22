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تاليا سامح تتصدر منافسات السيدات فى بطولة ياسين منصور للجولف

السبت 22/مايو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تصدرت لاعبة نادى سبورتنج الصاعدة تاليا سامح منافسات السيدات فى بطولة نادى بالم هيلز للجولف على كأس ياسين منصور وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى.

وسددت تاليا سامح 79 ضربة لتسجل 7 ضربات فوق المعدل وبفارق ضربة واحدة عن لاعبة نادى سبورتنج ومنتخب مصر الوطنى دينا ابو العلا.

وسددت دينا ابو العلا 80 ضربة وتبعتها فى المركز الثالث شقيقتها الصغرى فرح ابو العلا 81 ضربة ثم فى المركز الرابع امال راتب 82 ضربة.

وتصدر منافسات الرجال عبد المنعم الشافعى بعدما سدد 71 ضربة مسجلا ضربة واحدة تحت المعدل وتلاه ثانيا حامل اللقب ماجد عبد التواب 72 ضربة ثم كميل بن سودة ثالثا 74 ضربة وتيمور ابو الخير رابعا 75 ضربة واحمد مصيلحى خامسا 76 ضربة وممدوح الشيخ سادسا 76 ضربة ايضا.

ويسدل الستار اليوم السبت على المنافسات ويعقب انتهاء الجولة الثانية توزيع الجوائز وتقديم كأس ياسين منصور إلى بطل النسخة الخامسة.

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