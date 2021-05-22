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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 22/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق ليفربول، منافسه كريستال بالاس، يوم الأحد 23 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين ليفربول وكريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ونجح الريدز في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية على حساب بيرنلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور.

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