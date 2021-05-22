بلينكن: الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن أولوية قصوى للولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن أولوية قصوى للولايات المتحدة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة تقدر التزام الحكومة اليمنية نحو تحقيق السلام.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع الشركاء لتحقيق السلام في اليمن.