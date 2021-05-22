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عاجل - صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي
السبت 22/مايو/2021 - 03:31 م
علي نبوي
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نجح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إدراك التعادل في شباك الأهلي بالمباراة المقامة بينهما على استاد موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتمكمن اللاعب ليبوسا من إدراك التعادل في الدقيقة 28 بضربة رأسية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.
وكان الأهلي قد أحرز الهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 11 من عمر المباراة بضربة رأسية.
وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.
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