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وفاة المدير الرياضي لبرشلونة ريال أوفييدو

السبت 22/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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فارق ريال أوفييدو حارس مرمى برشلونة السابق والمدير الحالي للفريق الحياة اليوم السبت عن عمر يناهز 46 عامًا بشكل مفاجئ.


وقرر نادي أوفييدو تعليق كافة مباريات الجولة، بما في ذلك مواجهة الفريق الأول أمام ميرانديس، التي سيتم تأجيلها حتى إشعار آخر.


ونعى النادي وفاة أرناو في بيان قال فيه: "توفى مديرنا الرياضي، نشعر بالأسف الشديد على رحيله وقلوبنا مع أسرته في هذه الأوقات الصعبة".


وكان الحارس السابق منغمساً في التخطيط للمشروع الرياضي لأوفييدو من أجل الموسم القادم، في عمل بدأ بالفعل أمس الجمعة.


وتسببت وفاة الحارس السابق في حالة من الصدمة في مجتمع كرة القدم الإسبانية حيث لم تتوقف رسائل النعي والتعازي.

وقال برشلونة: "نشعر بأسف عميق إزاء وفاة فرانسيسك أرناو (1975)، الذي تأهل بين صفوف الناشئين ببرشلونة وكان حارس الفريق الأول بين عامي 1998 و2001.. فليرقد في سلام".


كما نعى رئيس النادي الكاتالوني، جوان لابورتا الحارس الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "تعازيي لأسرة وأصدقاء وكل زملاء لاعبنا السابق فرانسيسك أرناو في عالم كرة القدم، تعازينا لنادي ريال أوفييدو الذي كان يعمل به كمدير رياضي".

وفي مباراة البرسا الأخيرة في هذ الموسم من الليغا أمام إيبار، سيرتدي لاعبو البرسا سواراً أسود حداداً على أرناو، ومن المنتظر أن يقام تكريماً له قبل بدء اللقاء.

من جانبه، نعى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الحارس الراحل الذي لعب أيضاً بين صفوف ملقا، الذي قدم بدوره تعازيه في وفاة لاعبه السابق.

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