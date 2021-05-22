صيدلة القاهرة تدشن حملة لتطوير الصيادلة

بدأ طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة تدشين حملة لتطوير الصيدلي من خلال جمعية الإتحاد المصري لطلاب صيدلة القاهرة، و هو نشاط طلابي تطوعي غير هادف للربح و ذلك بالعمل على برنامج الإتحاد المصري لتطوير الصيادلة على أن يبدأ تنفيذ البرنامج من الشهرين الجاري و القادم من هذا العام، حيث يهدف إلى التوعية المجتمعية عن دور الصيدلي في مجالاته المتشعبة و المختلفة، كما يسلط الضوء على قضية الروشتات المكتوبة بخط اليد و تحويلها إلى مطبوعة حرصا على عدم صرف أدوية بالخطأ للمرضى و منها تطوير المنظومة الصحية للحفاظ على صحة المريض.





كما يوضح البرنامج الدور الأساسي للصيدلي ضد فيروس كورونا و كيف يتم مواجهته من قبل المرضى و الأفراد للحماية صحيا، أيضا يزيح الضباب عن الأزمة المستمرة بين المرضى و الصيادلة حول مشكلة الدواء البديل بتوضيح الفرق بينهما و فائدة كل منهما على الصحة.





هذا البرنامج يقام سنويا مع إختلاف أهدافه عام عن عام و يناقش ألية توعية المجتمع ضد الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية و المسكنات.

و يسعى الطلاب بمختلف الطرق المتاحة لكافة للوصول المواطنين سواء عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو عن حملات و مبادارات إجتماعية بالقرى و النوادي و مراكز الشباب.