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صيدلة القاهرة تدشن حملة لتطوير الصيادلة

السبت 22/مايو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف
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بدأ طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة تدشين حملة لتطوير الصيدلي من خلال جمعية الإتحاد المصري لطلاب صيدلة القاهرة، و هو نشاط طلابي تطوعي غير هادف للربح و ذلك بالعمل على برنامج الإتحاد المصري لتطوير الصيادلة على أن يبدأ تنفيذ البرنامج من الشهرين الجاري و القادم من هذا العام، حيث يهدف إلى التوعية المجتمعية عن دور الصيدلي في مجالاته المتشعبة و المختلفة، كما يسلط الضوء على قضية الروشتات المكتوبة بخط اليد و تحويلها إلى مطبوعة حرصا على عدم صرف أدوية بالخطأ للمرضى و منها تطوير المنظومة الصحية للحفاظ على صحة المريض.

كما يوضح البرنامج الدور الأساسي للصيدلي ضد فيروس كورونا و كيف يتم مواجهته من قبل المرضى و الأفراد للحماية صحيا، أيضا يزيح الضباب عن الأزمة المستمرة بين المرضى و الصيادلة حول مشكلة الدواء البديل بتوضيح الفرق بينهما و فائدة كل منهما على الصحة.

هذا البرنامج يقام سنويا مع إختلاف أهدافه عام عن عام و يناقش ألية توعية المجتمع ضد الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية و المسكنات.
و يسعى الطلاب بمختلف الطرق المتاحة لكافة للوصول  المواطنين سواء عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو عن حملات و مبادارات إجتماعية بالقرى و النوادي و مراكز الشباب.

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