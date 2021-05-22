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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤيدون مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة (تقرير)

السبت 22/مايو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على أهمية دور مصر الداعم دائمًا للشعب الفلسطيني، واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وتعتبر القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية لمصر، وأشادوا بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود تدعو للفخر والاعتزاز.

وكان قد أعلن الرئيس السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وكيلة "قوى عاملة النواب": تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة قرار يدعو الفخر

ومن جانبها، أوضحت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريح لبوابة "الفجر" أن مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة، فهو موقف إنساني من الرئيس السيسي وننظر له بكل فخر واعتزاز لبناء وتعمير غزة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه مواقف مصرية مستمرة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وإيمانه بالقضية الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريح لبوابة "الفجر" أن القيادة السياسة تحاول بكل الطرق أن تبذل أقصى جهودها خاصة على الصعيد الدبلوماسي لمسانده الشعب الفلسطيني حتى يحصلون على حقوقهم الطبيعية في دولتهم كدولة مستقلة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة المصرية كان لها دور عظيم، عندما دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال المصابين والجرحى، ودفعت بعدد من الأطباء المصريين حتى يكونوا متواجدين لاستقبال ومعالجة المصابين من إخوتنا الفلسطينيين.

وفي هذا الإطار، أكد النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ في تصريح لبوابة "الفجر"، أن مصر قامت بدور عظيم في عهد الرئيس السيسي، وقدمت كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني من فتح معبر رفح لاستقبال المصابين، ودفعت بعدد من سيارات الإسعاف وتم تكليف الأطباء في المستشفيات لمعالجة المصابين، متابعًا: نحن ندين بشدة ما يحدث في فلسطين من اعتداءات غاشمة، ونحن مع الأشقاء في فلسطين بكل ما نملك من قوة"، مشيرًا إلى أن هذا هو دور مصر دائما وأبدًا تجاه القضية الفلسطينية.

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