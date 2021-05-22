ادفع فاتورة التليفون الأرضي قبل فرض الغرامة عبر هذا الرابط

حولت الشركة المصرية للاتصالات WE العملاء غير مسددي فاتورة التليفون الأرضي إعتبارًا من 15 مايو 2021 إلي نظام الاستقبال فقط، وعلى العملاء المبادرة بالسداد قبل يوم 14 يونيو المقبل قبل فرض الغرامة عليهم.





فاتورة التليفون الأرضي:

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من موقع الشركة المصرية للاتصالات WE، وهو كالتالي: https://billing.te.eg/ar-EG





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع العميل دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE، أو من خلال خدمة فودافون كاش، ومكاتب البريد، أو عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي CIB الأهلي المصري، وخدمة خدماتي، أو عبر خدمة فورى، أو خدمة سداد، وخدمة سداد، وخدمة مصاري، وخدمة Bee، خدمة أمان، وخدمة ممكن، والدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.