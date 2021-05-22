برعاية السيسي .. إنطلاق شعلة اولمبياد الطفل المصرى بالقاهرة

إشادة عالمية بمايتم على أرض مصر الغالية من رعاية لشباب مصر ورياضييها واليوم يضاف قيمة جديدة أولمبياد الطفل المصرى فى نسختة الثالثة والذى يعد إنطلاقة للدولة المصرية وفى إطار دعم متواصل من معالى الوزير الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد : د: سيد حًزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة اننا نعتز ونفخر بمايتم على أرض مصرنا الحبيبة من إنجازات تسابق الزمن نعمل بروح الفريق الواحد على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية من أجل مصر التاريخ والسلام والحضارة مشيدا بما يتم لشباب مصر ورياضييها على المستويات كافة وكل يوم يحمل فى طياته رسالة جديدة للرعاية والبطولة ونشر الثقافة الرياضية فى ظل تضافر جهود الدولة المصرية ليشارك ابناء العاصمة من الجنسين للمراحل السنية من 12 _ 14 عام فى 12 نشاطا رياضيا لرعاية واكتشاف الموهوبين فى منافسات خماسى كرة القدم _ كرة السلة _ الكرة الطائرة

تنس الطاولة فردى وزوجى _ ألعاب

قوى 100 م عدو _ رمى جله _ وثب طويل _ كاراتية كاتا _ تايكوندو كروجى _ السباحة _ المصارعة

رفع أثقال _ چودو فى إطار خطة عمل وجهود مشرفة وداعمة لوزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة برئاسة د: عزة الدرى وكيل الوزارة

والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة د: سونيا مصطفى وكيل الوزارة وجهد مشرف لقطاع الشباب وقطاع الرياضة ممثل فى أسرة الزملاء كابتن أيمن طاهر وكيل الرياضة واسرة الزمبلات والزملاء بالإدارة العامة للرياضة _ وأسرة الإدارة العامة للطلائع _ ألمكتب الفنى _ ألإعلام والعلاقات العامة

أدارة البرلمان عمل وبروفات وتفقد للمسار واستعدادات مكثفة حتى كتابة التقرير واكد جمال مصرى مديرعام المركز الإعلامى بالمديرية ان : د: سيد حًزين وجه جزيل الشكر والتقدير عبر وسائل الإعلام لما يبذل من جهود ودعم شامل من الدولة المصرية لشباب العاصمة ورياضييها والرقى الذى تشهده مراكز الشباب من طفرة تطوير شامل لم تشهده الدولة عبر تاريخها مشيدا بدعم أسرة الشرطة المصرية ومايتم على مدار الساعة بدعم من أسرة أمن القاهرة من خلال كافة الأجهزة بالمديرية ووسائل الإعلام وكافة أجهزة محافظة القاهرة لتنطلق شعلة اولمبياد الطفل فى عرس منظم وبمايليق واسم العاصمة القاهرة من قلب التاريخ والحضارة بمنطقة القلعة من أمام مسجدا السلطان حسن والرفاعى التاريخ والحضارة مرورا بقلب العاصمة القاهرة ختاما بديوان عام المحافظة فى إطار داعم وشامل من السيد الوزير خالد عبد العال محافظ القاهرة فى إحتفالية وعروض يقدمها ايناء العاصمة بديوان عام المحافظة لتسليم الشعلة وإنطلاق فعاليات ممارسة الأولمبياد عبر مراكز الشباب من المشاركين من ابناء العاصمة فى رسالة من قلب مصر عبر وسائل الإعلام الحضارة والتاريخ والأمن والسلام للعالم ليحمل أولمبياد الطفل المصرى رسالة تميز وتفوق من مصر السلام ودعا د: حًزين _ الجميع للمشاركة بأنشطة مراكز الشباب التى تقدم دور مجتمعى شامل من أجل البناء الفكرى والتربوى ونشر الثقافة الرياضية