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تعرف على موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

السبت 22/مايو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
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كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر سيتم تحديده بناء على تحديد غرة شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2021
ووفقا لحسابات الفلكية، فإن عيد الأضحى 2021 يوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو المقبل، فمن المعروف أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة من كل عام هجري، وستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 2021.

ومن المفترض أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية، على أن تكون وقفة عيد الأضحى 2021، وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل.

ويتبقى حوالي 62 يوما على عيد الأضحى المبارك 2021، ومن المنتظر أن يحصل الموظفين والمصريين على إجازة 6 أيام على الأقل في أسبوع العيد، بداية من الاثنين 19 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو.

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