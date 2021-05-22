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رئيس البرلمان اللبناني: يجب المضي قدمًا وفق الأصول الدستورية لتشكيل الحكومة

السبت 22/مايو/2021 - 03:46 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، إنه يجب المضي قدمًا وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للوصول سريعاً لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

 

وجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، في وقت سابق، انتقادات للرئيس ميشال عون، بشأن ملف تشكيل الحكومة.         

 

وقال الحريري، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي".

 

وأضاف الحريري: "الرئيس اللبناني يمتلك خبرة كبيرة في تعطيل تشكيل الحكومات ويريد تعديل وتغيير الدستور ويعطل الحياة السياسية".

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