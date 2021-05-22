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الشوط الاول.. التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتهى الشوط الأول في مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نجح ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول لفريقه في شباك صن داونز الجنوب إفريقي.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول نفذ أيمن أشرف ضربة ركنية ارتقى عليها ياسر إبراهيم ووضعها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر.


تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد لوكاس موريبي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول لا يزال الفريق الأحمر متقدما بهدف ياسر إبراهيم الذي سجله في الدقيقة 12 من ضربة رأسية.

ويتقدم الأهلي على نظيره صن دوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد لوكاس موريبي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

نجح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إدراك التعادل في شباك الأهلي بالمباراة المقامة بينهما على استاد موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن اللاعب ليبوسا من إدراك التعادل في الدقيقة 28 بضربة رأسية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.


وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت في القاهرة بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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