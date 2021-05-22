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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 22-5- 2021

السبت 22/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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سعر الدولار اليوم السبت 22-5-2021 في البنوك المصرية

ستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 22-5-2021، بكافة البنوك العاملة فى مصر،  حيث سجل فى من البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا


أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021

حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت على استقرارها حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 804 جنيها، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية مساء أمس ليغلق السوق عند مستوى 1881 دولار للأونصة.. التفاصيل من هنا

أسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021 في البنوك المصرية

استقرت اسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

 وزير الإسكان يجتمع مع مسئولي مشروع سد جوليوس نيريري

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسئولي المشروع.. التفاصيل من هنا

نمو صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول بنسبة 22% 

شهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغت نسبته 22%، حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار الربع الأول من العام الماضى إلى 1.530 مليار دولارالربع الأول من 2021.. التفاصيل من هنا
 

"المالية:" 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية.. التفاصيل من هنا

وزير الإسكان ووزير الطاقة التنزانى يتابعان تنفيذ سد "جيوليوس نيريرى"

خلال زيارته تنزانيا، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، اجتماعاً مع الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بحضور السفير المصرى بتنزانيا، ومسئولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع "المقاولون العرب- السويدى إلكتريك".. التفاصيل من هنا

غدا.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ماي

تبدأ وزارة المالية، غدا الأحد، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، عن شهر مايو، حيث تبدأ للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26 و27 مايو.. التفاصيل من هنا

منظمة التجارة تحث على إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية\

دعت منظمة التجارة العالمية الجمعة 21 مايو زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا.. التفاصيل من هنا


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