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صندوق النقد: الرسوم الإضافية تتيح تقديم الدعم المالي للدول المتعثرة

السبت 22/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جاري رايس، إن الرسوم الإضافية التي قرر الصندوق فرضها على الدول الأعضاء تساعد في تعزيز ميزانية الصندوق وتتيح له تقديم الدعم المالي بفائدة معقولة للدول التي لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال، أو تواجه أسعار فائدة مرتفعة لا يمكن القبول بها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد دعوة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز  للصندوق من أجل تعليق العمل بهذه الرسوم التي يفرضها الصندوق على الدول التي تستخدم خطوط الائتمان المتاحة لها بكثافة.

وقال رايس في تصريحات للصحفيين عبر الإنترنت إن مجلس الصندوق سيناقش سياسة الرسوم الإضافية، مضيفا أن الأهداف الرئيسية بالنسبة للأرجنتين هي الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام وليس تعديل توقيت وضع البلاد تحت البند الرابع من ميثاق الصندوق أو توفير برنامج دعم جديد لها.

وأضاف رايس أن المحادثات المستمرة مع السلطات الأرجنتينية بناءة.

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