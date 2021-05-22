Advertisements
بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا
السبت 22/مايو/2021 - 03:59 م
محمد زويد
Advertisements
اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم بمدينة آبا النيجيري استعدادا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إنيمبا في الثالثة عصر الأحد باستاد مدينة آبا بنيجيريا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما سبق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.
وجاء المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة بطول الملعب لتجربة اللاعبين والتعرف على أرضية الملعب النحيل الصناعي الذي يستضيف اللقاء الهام.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements