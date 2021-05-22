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بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا

السبت 22/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم بمدينة آبا النيجيري استعدادا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إنيمبا في الثالثة عصر الأحد باستاد مدينة آبا بنيجيريا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما سبق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وجاء المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة بطول الملعب لتجربة اللاعبين والتعرف على أرضية الملعب النحيل الصناعي الذي يستضيف اللقاء الهام.

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مواجهة إنيمبا بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا بيراميدز يختتم تدريباته

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