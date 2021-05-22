باكستان تسجل 88 وفاة جديدة و4007 إصابات بكورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الباكستانية، بلغت حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 20 ألفاً و177 حالة.

وقد أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء له تسجيل 4007 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات بالوباء في البلاد إلى 897 ألفًا و468 حالة.

وبحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، تعافى إجمالي 813 ألفًا و855 مريضاً في البلاد، فيما لا يزال 4 آلاف و412 في حالة حرجة.