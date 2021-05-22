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وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)

السبت 22/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري فى مقر وزارة الخارجية، اليوم السبت، وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، بهدف تبادل الرؤى حول كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير "خريستودوليدس" استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، مؤكداً، في ذات الوقت، أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.
 
واختتم السفير أحمد حافظ تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزيريّن بالتطرق لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)
وزير الخارجية يطلع نظيره القبرصي على جهود مصر في وقف التصعيد بفلسطين (صور)

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وزير الخارجية قبرص فلسطين سامح شكري بوابة الفجر الفجر

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