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مصطفي قمر: "زعلان علي فراق سمير غانم.. لكن هذه وديعة الله"

السبت 22/مايو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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نشر الفنان مصطفي قمر صوره للفنان الكبير سمير غانم عبر حسابه الرسمس علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"


كتب مصطفي قمر وعلق علي الصورة قائلا:" زعلان علي فراق سمير غانم ،إن لله وانا إليه راجعون ..لكنه وديعه الله وقد أخذها فلله ما أعطي ولله ما أخذ الله يرحمه ".

ختم كلامه قائلاً :" هتوحشنا يا أستاذ


توفي الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز84 عامًا بمستشفي الصفا وتمت مراسم الدفن بمقابر الاسره بالوفاء والأمل بمدينه نصر

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