مصطفي قمر: "زعلان علي فراق سمير غانم.. لكن هذه وديعة الله"



نشر الفنان مصطفي قمر صوره للفنان الكبير سمير غانم عبر حسابه الرسمس علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





كتب مصطفي قمر وعلق علي الصورة قائلا:" زعلان علي فراق سمير غانم ،إن لله وانا إليه راجعون ..لكنه وديعه الله وقد أخذها فلله ما أعطي ولله ما أخذ الله يرحمه ".



ختم كلامه قائلاً :" هتوحشنا يا أستاذ





توفي الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز84 عامًا بمستشفي الصفا وتمت مراسم الدفن بمقابر الاسره بالوفاء والأمل بمدينه نصر