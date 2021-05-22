زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في ختام الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمباراة فياريال، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 58 نقطة.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.





خط الدفاع: فاران، ميليتاو، ميجيل، ألفارو أودريوزولا.





خط الوسط: كاسميرو، فالفيردي، مودريتش.





خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.



