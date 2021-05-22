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ملخص مباراة الأهلي وصن داونز (1- 1) في إياب دور الـ8 بدوري الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 05:06 م
مباراة الأهلي وصن داونز
مباراة الأهلي وصن داونز
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مباراة الأهلي وصن داونز .. نجح فريق الأهلي المصري من اجتياز عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، عقب تعادله اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل فريق، ليكون مجموع المباراتين 3 أهداف مقابل هدف لصالح المارد الأحمر.

مباراة الأهلي وصن داونز

وانطلقت مباراة الأهلي وصن داونز عصر اليوم في تمام الـ3 مساءً بتوقيت القاهرة الـ4 بتوقيت السعودية، والتي بدأها موسيماني مدرب الأهلي بتحفظ في منتصف الملعب.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز منذ لحظات حيث انتصر المارد الأحمر بمجموع لقائي الذهب والإياب "3-1" ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه.

شوط مباراة الأهلي وصن داونز الأول

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز تقدم النادي الأهلي من رأسية رؤائعة لمدافعه ياس إبراهيم، بعدما لعب أيمن أشرف ركلة ركنية، في الدقيقة العاشرة، بينما تعادل موسى ليبوسا لفريقه في مرمى الأهلى بالدقيقة 30 من عمر المباراة.

نهاية شوط مباراة الأهلي وصن داونز الأول

وانتهى شوط مباراة الأهلي وصن داونز الأول بتعادل الفريقين بنتيجة إيجابية بهدف لكل فريق، حيث استحوذ الأخير على مجريات الشوط الأول وخاصة بعد الدقيقة الـ25 إلى أن أعلن حكم اللقاء انتهاء الشوط الأول.

بداية مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الثاني

وبدأ بيتسو موسيماني الشوط الثاني من مباراة الأهلي وصن داونز بتحفظ كما هو المعتاد بينما حاول لاعبو الفريق الجنوب إفريقي فيب تسجيل أكثر من فرصة سنحت لهم، إلا أن الشناوي تألق في الزود عن مرماه، قبل أن يجري الأهلي عدة تبديلات.

تبديلات موسيماني في مباراة الأهلي وصن داونز

وأشرك موسيماني في مباراة الأهلي وصن داونز بالشوط الثاني، اللاعب طاهر محمد طاهر، ثم دفع باللاعب جونيور أجاي، ويختتم تبديلاته بنزول حسين الشحات وخروج صلاح محسن ومحمد شريف.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز بفوز الأهلي بمجموع اللقائين الذي نجح في تخطي عقبة الفريق الجنوب إفريقي صاعداً للدور نصف النهائي للمرة الـ17 في تاريخه.

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