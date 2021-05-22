عاجل - إشارة جديدة تُقرب سيرينو من الانتقال إلى الأهلي

حرص الأوروجواياني جاستين سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على مبادلة قميصه مع محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، عقب مواجهة الفريقين.





وطلب سيرينو قميص قفشة عقب نهاية المباراة، وهو ما لبى لاعب المارد الأحمر طلبه، بعدما حصل على قميص أليو ديانج في مباراة الذهاب.





وحقق المارد الأحمر صعودًا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عقب فوزه على صن داونز بثلاثية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.





ومن المقرر أن ينتظر الشياطين الحمر، الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، التي تقام الليلة، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابًا بهدفين دون رد.



