الشناوي بعد التأهل: سنغلق الصفحة ونفكر في لقب السوبر الإفريقي

عبر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن سعادته بعبور فريقه لعقبة صن دوانز الجنوب إفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





الشناوي قال بعد نهاية المباراة :"مبروك لجماهير النادي الأهلي التأهل للدور نصف النهائي من البطولة التي يسعى للتتويج بلقبها".





وأضاف :"نبارك لجماهير النادي الأهلي ولمجلس الإدارة وعلينا الاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل التتويج باللقب".





وتابع :"سنغلق ملف مباراة اليوم لأننا أمام مباراة هامة جدا يوم الجمعة المقبل أمام نهضة بركان وهدفنا التتويج باللقب والحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي".





وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



