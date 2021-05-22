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بـ17 مشاركة.. الأهلي أكثر الأندية ظهورًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نجح النادي الأهلي في حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة فريق ماميلودي صن داونز بالتعادل معه 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.
وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالدقيقة 11 من رأسية رائعة، وتعادل بيتر شالولايل لفريق صن داونز من كرة رأسية أيضا في الشوط الأول

وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الذهاب أيضًا بنتيجة 2-0 في القاهرة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب اليوم السبت في جنوب إفريقيا، ليتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية متفوقًا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه، حيث سبق وشارك المارد الأحمر في المربع الذهبي 16 مرة سابقة، تمكن من المرور للنهائي 13 مرة، ولم ينجح الفريق في تجاوز هذا الدور 3 مرات فقط..

وعزز النادي الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية صعودًا للدور نصف النهائي في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 17 مرة، ويأتي بعده فريقي الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وتأهل كل منهما 12 مرة سابقة، أما فريقي أشانتي كوتوكو الغاني والزمالك صعد كل منهما 10 مرات.

ونجح الأهلي في مشاركاته السابقة بالدور نصف النهائي، في المرور للمباراة النهائية 13 مرة، واستطاع التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 9 مرات كأكثر الأندية حصدا للقب، بينما فشل في التتويج باللقب 4 مرات.

وسيواجه النادي الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مع المتأهل من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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