بعد تأهله للمرة 17.. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال "نجاحات كثيرة وإخفاقات محدودة"

حسم النادي الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة فريق ماميلودي صن داونز بالتعادل معه 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالدقيقة 11 من رأسية رائعة، وتعادل موسي ليبوسا لفريق صنداونز في الدقيقة 30.





وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الذهاب أيضًا بنتيجة 2-0 في القاهرة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب اليوم السبت في جنوب إفريقيا، ليتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية متفوقًا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.





وتأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه، حيث سبق وشارك المارد الأحمر في المربع الذهبي 16 مرة سابقة، تمكن من المرور للنهائي 13 مرة (حقق اللقب 9 مرات – وفشل 4 مرات)، ولم ينجح الفريق في تجاوز هذا الدور 3 مرات فقط.





وجاءت مشاركات الأهلي في الدور نصف النهائي كالتالي:-





– 1981: تأهل الأهلي للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى وكان من المقرر مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، إلا أنه اعتذر الأهلي بسبب حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.





– 1982: تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال وتجاوز فريق إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ونجح في تحقيق اللقب بالنهاية على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.





– 1983: صعد الأهلي للمربع الذهبي وواجه نكانا ريد ديفيلز الزامبي، وتعادل سلبيًا في لقاء الذهاب، وفاز الأحمر 2-0 ايابًا، ولكن اكتفى الأهلي بوصافة البطولة بعدما خسر أمام أشانتي كوتوكو في النهائي.





– 1987: شارك الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة، والتقى مع كوتوكو الغاني وتغلب عليه 2-1 في مجموع نتيجة المباراتين، وشهدت هذه النسخة تحقيق الأهلي لقبه الثاني علي حساب الهلال السوداني.





– 1988: صعد الأهلي للمربع الذهبي للبطولة القارية إلا أنه ودع البطولة من هذه المرحلة علي يد منافسه وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.





– 2001: تأهل الأهلي للمربع الذهبي وواجه الترجي التونسي وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما تعادل 1-1 في لقاء الإياب، وتمكن من استكمال مشواره وتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي





– 2005: صعد الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال وتخطي فريق الزمالك بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، وتأهل للمباراة النهائية تمكن من تحقيق اللقب علي حساب النجم الساحلي





– 2006: صعد الأهلي للمربع الذهبي وواجه فريق أسيك ميموزا وتفوق عليه وتأهل للمباراة النهائية، ونجح في تحقيق اللقب علي حساب الصفاقسي التونسي.





– 2007: تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وواجه الاتحاد الليبي وتغلب عليه بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، ولكنه اكتفى بتحقيق الوصافة بعد خسارة اللقب أمام النجم الساحلي.





– 2008: صعد الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال، وتقابل مع أنيمبا النيجيري ونجح في الإطاحة به، وصعد للمباراة النهائية وتمكن من تحقيق اللقب علي حساب القطن الكاميروني.





– 2010: فشل الأهلي في تجاوز الدور نصف النهائي بعدما ودع منافسات البطولة على يد الترجي التونسي.





– 2012: تواجد الأهلي بالمربع الذهبي وتقابل مع صن شاين ستارز النيجيري واستطاع الاطاحة به، وصعد للمباراة النهائية وتمكن من استعادة لقبه المفضل علي حساب الترجي.





– 2013: واصل الأهلي تفوقه بهذه المرحلة وأعلن عن تواجده في مربع الذهب، وتفوق علي القطن الكاميروني ، واستكمل مشواره بالبطولة وحقق اللقب الثامن في تاريخه علي حساب أورلاندو بيراتيس.





– 2017: نجح الأهلي في العودة إلى المربع الذهبي واستطاع تجاوز هذه المرحلة على حساب النجم الساحلي، ولكنه سقط في النهائي أمام الوداد المغربي واكتفى بالوصافة.





– 2018: نجح الأهلي في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية بعدما أطاح بفريق حوريا كوناكري الغيني وتقابل مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي وفاز عليه 2-0 ذهابا وخسر 2-1 إيابا وصعد لنهائي البطولة وخسر اللقب أمام الترجي.





- 2019 /2020: تأهل الأهلي للدور نصف النهائي وتقابل مع فريق الوداد المغربي وتغلب عليه 2-0، 3-1 على الترتيب وصعد للمباراة النهائية وحصد لقب البطولة القارية على حساب الزمالك في النهاية.









- 2020 / 2021: حجز الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي بالنسخة الحالية للبطولة بعد تخطي عقبة صن داونز اليوم، وتنتظره مواجهة قوية ضد الفائز من الترجي وشباب بلوزداد.



