"الطريق إلى النجمة العاشرة".. مشوار الأهلي حتى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حجز النادي الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه، بعدما تخطى عقبة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل معه 1-1 في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.





تقدم الأهلي عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم بالدقيقة 11، وتعادل موسى ليبوسا لفريق صن داونز بالدقيقة 30.





وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-0، ليصعد متفوقا في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.





مشوار النادي الأهلي حتى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:





دور الـ32

سونيديب النيجري 0 – 1 الأهلي

الأهلي 4 – 0 سونيديب النيجري





دور المجموعات





الأهلي 3 – 0 المريخ السوداني

سيمبا التنزاني 1 – 0 الأهلي

الأهلي 2 – 2 فيتا كلوب الكونغولي

فيتا كلوب الكونغولي 0 – 3 الأهلي

المريخ السوداني 2 – 2 الأهلي

الأهلي 1 – 0 سيمبا التنزاني





دور الثمانية





الأهلي 2 – 0 ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز 1 – 1 الأهلي



